Der Wahnsinn geht weiter: Linz erzwingt Spiel 7!

Linz holte 1:2 und 2:3-Rückstand auf

Und der EHC hatte 47 Sekunden in doppelter Überzahl die Chance aufs 2:0, nützte sie ebenso wenig wie Lebler seine zu Beginn des 2. Abschnitts. In dem die auf Linz zurollende Welle immer heftiger wurde. Lange hielt man stand, in Minute 37 aber schlug ein Vela-Schuss ein – 1:1 (37.). „Spannend“, schnaufte Scout Rick Nasheim, dessen EHC -Goalie Tirronen erst durch Antonisch per backhand bezwungen wurde (43.). Linz und aufgeben? Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! 27 Sekunden später schlug Roe zurüc – 2:2! Graz drückte weiter, legte durch Vela wieder vor – 3:2! Linz? Traf durch St-Amant nur die Stange! Doch derselbe glich mit dem Bauerntrick aus – 3:3, wie unfassbar verrückt (57.)!