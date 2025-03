Elfenbeinküste statt ÖFB? Das sagt Ballo-Manager

Transferdetail am Rande: Der von Amstetten zurückgeholte Verteidiger Tobias Gruber kann jederzeit wieder zurückwechseln – möglich macht das die Kooperationsspieler-Vereinbarung mit dem Zweitligisten. Gruber wird am Sonntag in Salzburg in den Kader rücken, um für den am Oberschenkel verletzten Nico Wimmer eine weitere Option zu haben.