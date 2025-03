Nach Gala und Herzschmerz – nächster Coup soll her

Österreichs Handball-Herren machten vor dem Rückspiel am Samstag (16.30, live ORF Sport+) in Hannover einen „Bonuspunkt“ – die Top 2 und besten vier Dritten der acht Gruppen sind für Skandinavien 2026 qualifiziert. „Ich bin stolz darauf, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben“, fand Kapitän Seppo Frimmel, der im Tollhaus 16 Sekunden vor Ende den Ausgleich fixiert hatte. Und so in der eigentlichen Eishockey-Stätte dem Kultspruch von Ex-Caps-Coach Jim Boni folgte: „Let’s make the Halle beben!“