Vergesslichkeit ist für Jäger seit Neuestem teuer

Sie sanktionieren mit den Strafbescheiden nur, was in Rechtsform gegossen worden war. Jene, die zur Kasse gebeten wurden, werden das künftig nicht mehr vergessen und fristgerecht einzahlen. Und das dient vor allem dem eigenen Schutz. Denn passiert ein Jagdunfall in unversichertem Zustand, können die Folgen existenzbedrohlich sein.