Hohe Haftstrafen für drei junge Drogendealer

Drei junge Männer mussten sich am Donnerstag wegen Suchtgifthandels im großen Stil vor einem Schöffensenat im Landesgericht Linz verantworten. Das Trio soll drei Jahre lang im Großraum Linz beachtliche Mengen an Drogen in Umlauf gebracht haben. Die noch nicht rechtskräftigen Urteile fielen auch entsprechend hoch aus.