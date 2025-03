Betriebsrat griff neun Jahre lang in die Kassa

Als Betriebsratsvorsitzender setzt man sich für die Anliegen der Belegschaft ein. Einem 65-Jährigen dürfte es aber auch um sich selbst gegangen sein. Neun Jahre lang soll er in die Betriebsratskassa gegriffen haben. Laut Anklage habe er damit 24.890 Euro „verdient“. Um die Taten zu vertuschen, hat er in 65 Fällen die Unterschriften auf Auszahlungsbelegen gefälscht. Am Landesgericht Wels wurde er deshalb am Donnerstag zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.