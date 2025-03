Klimt-Fund aus Österreich sorgt für Sensation

1928 ist es als Leihgabe für die Klimt-Gedächtnisausstellung in der Wiener Secession als Besitz von Ernestine Klein dokumentiert. Sie und ihr Mann Felix Klein, die das ehemalige Klimt Atelier in Wien Hietzing zur Villa umbauen ließen, mussten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1938 fliehen. Sie überstanden den Krieg in Monaco. Doch ihre Kunstwerke blieben verschollen. Auch vom Prinzen fehlte jede Spur.