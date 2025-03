Hilfsjob in Drehereien für PVA keine Schwerarbeit

Mehr als 18 Jahre lang war eine Arbeiterin aus dem Bezirk Braunau in verschiedenen Drehereien beschäftigt. Sie musste dort stets an schweren Maschinen arbeiten und schwer heben, im Sommer teils bei großer Hitze. Dennoch erkannte die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ihre Tätigkeit nicht als Schwerarbeit an. Die AK klagte gegen diesen Entscheid und gewann.