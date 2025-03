Verstappen besorgt: „Macht sowieso keinen Sinn“

Saisonauftakt wieder in Australien

Der Große Preis von Australien war von 1996 bis 2019 der reguläre Saisonauftakt der Formel 1. Nur 2006 und 2010 wurde die Saison nicht in Melbourne eröffnet. Nach der pandemiebedingten Absage des Rennens im Jahr 2020 wurde der Bahrain-GP zum neuen Saisonauftakt. In diesem Jahr kehrt Melbourne zur Freude von Verstappen an seinen alten und vertrauten Platz im Rennkalender zurück. „Ich bevorzuge es, hierher zu kommen und einfach das erste Rennen zu fahren. So habe ich auch in der Formel 1 angefangen, dann ging es ein paar Jahre lang zu einem anderen Grand Prix. Auch die Strecke selbst ist sehr schnell“, erklärte Verstappen. „Vor ein paar Jahren haben sie das Layout der Strecke verändert und ich denke, das macht die Rennen auch ein bisschen spannender.“