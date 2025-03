Wie man lernt, auf Straße kein „Ungustl“ zu sein

Ein unkonventioneller Ansatz

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) will mit einem eher unkonventionellen Ansatz für mehr Harmonie im Verkehr sorgen. Von der Linzer Werbeagentur „ARGE Gruppe am Park/Traktor“ wurde die 300.000 Euro teure Kampagne „Sei kein Ungustl!“ konzipiert. In den Videoclips, die im Kino und in sozialen Medien ausgespielt werden, wird eine Art Selbsthilfegruppe für rabiate Verkehrsteilnehmer gezeigt. Damit soll den Zuschauern gewissermaßen ein Spiegel vorgehalten werden.