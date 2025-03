So viele Tiroler Firmen schlitterten in die Pleite

Tirol verzeichnet mit dem Plus von 45 Prozent bei den Firmenpleiten den größten Anstieg aller Bundesländer. Diese „Spitzenposition“ sei insbesondere der Tatsache geschuldet, dass es im ersten Quartal 2024 im Bundesvergleich wenige Insolvenzen in Tirol gab. „Im ersten Quartal 2025 hat sich das Tiroler Insolvenzniveau den anderen Bundesländern wieder angenähert und die Steigerungsrate erscheint dramatischer, als sie tatsächlich ist“, so der KSV.