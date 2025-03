Nach heftigem Crash: Radfahrerin zeigt ihre Wunden

„Es könnte schlimmer sein“

Am Montag folgte ein weiterer Schnappschuss (oben nach rechts klicken). Dieser zeigt die Top-Radfahrerin auf dem Bett. Zu sehen sind ihre Abschürfungen an Bein, Arm und im Gesicht. „Ich bin enttäuscht, das Podium verpasst zu haben! Aber es könnte schlimmer sein, also bin ich dankbar für das, was ich habe – in diesem Fall ziemlich starke Knochen“, kann Niewiadoma schon wieder lachen.