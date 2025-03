Brandrede von Katzer vor Rapids Woche der Wahrheit

Ein Haken vorbei an Auer, ein wuchtiger Abschluss – so verewigte sich Tunahan Cicek in Rapids Geschichte. Heute kickt der Türke bei Batman Petrol, quasi in der sportlichen Bedeutungslosigkeit. Aber in Hütteldorf bleibt er schmerzhaft in Erinnerungen, weil er am 25. August 2022 mit seinem Goldtor das grün-weiße Pulverfass explodieren ließ.