Nach Ratten-Invasion muss Restaurant zusperren

Die bewegte Geschichte des Restaurants B34 in Rohrbach in Oberösterreich ist um ein weiteres skurriles Kapitel reicher. Bis 2019 hieß das Lokal am Stadtplatz 34a noch Bertlwieser’s. Nach dem verheerenden Brand 2019 mit einem Millionenschaden starteten die Gastronomen Christa und Michael Bertlwieser nochmals unter dem neuen Namen B34 voll durchm vor zwei Jahren gaben sie das Lokal dann ab.