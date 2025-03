2:4! KAC muss am Freitag noch einmal ins Pustertal

Am Ende versuchten die Rotjacken zwar alles, Clark gelang mit einem Hammer unter die Latte direkt nach einem Bully zwar der Anschlusstreffer zum 2:3 (51.), dabei blieb es offensiv aber. Auch, weil die Rotjacken wegen zahlreicher Linienwechsel im Sturm nie richtig ins Spiel fanden. Pustertal traf dann in der Schlussminute noch zum 2:4 ins leere Tor und stellte in der Serie auf 2:3 – am Freitag geht‘s damit wieder in Bruneck weiter.