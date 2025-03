Indische Großstädte haben die schmutzigste Luft

Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind (PM2,5) und damit in etwa den Durchmesser eines menschlichen Haares haben, dringen tief in die Lungen ein und gelangen sogar in den Blutkreislauf. Das kann Lungen- und Herzkrankheiten verursachen. Laut dem Bericht „State of Global Air 2024“ der US-Einrichtungen Health Effects Institute und Institute for Health Metrics and Evaluation war Luftverschmutzung 2021 das größte Umweltrisiko für die menschliche Gesundheit. Sie führte damals weltweit zu 8,1 Millionen vorzeitigen Todesfällen.