Die Gründe für die offensivste Startelf der Saison

Mit seiner Startelf beim Spiel in Altach hat Bullen-Trainer Thomas Letsch durchaus überrascht. Adam Daghim, Karim Onisiwo, Yorbe Vertessen, Oscar Gloukh und Dorgeles Nene standen gemeinsam auf dem Platz – offensiver lief Salzburg in der bisherigen Saison noch nie auf. Die Gründe für die mutige Herangehensweise? „Unsere Offensivspieler sind aktuell richtig gut drauf. Nene trainiert seit zwei Wochen so stark, dass wir gesagt haben, dass er spielen muss. Daghim hat gegen Sturm nicht von Beginn an gespielt, dann aber gleich gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Wir haben uns daher überlegt, in Altach mit einem Sechser, drei Zehnern und zwei Stürmern aufzulaufen“, erklärte Letsch seine Idee.