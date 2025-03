Kaspers Red Wings verzweifeln an Goalie Ullmark

Marco Kasper ist mit den Detroit Red Wings erneut leer ausgegangen und muss um den Play-off-Start in der National Hockey League (NHL) bangen. Trotz 49 Schüssen auf das Tor von Senators-Goalie Linus Ullmark verloren die Red Wings am Montag (Ortszeit) in Ottawa mit 1:2. Kasper blieb ohne Scorer-Punkt, Detroit liegt in der Eastern Conference nach der sechsten Niederlage in Folge weiter außerhalb der Play-off-Plätze.