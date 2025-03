Diese Baustellen stehen heuer noch in Kärnten an

Mit die größten Straßenbau-Projekte des Landes stehen heuer im Bezirk Spittal auf dem Programm. „Ein Schwerpunkt liegt auf der Fortführung der Generalsanierung der Mölltal Straße, dem Bau des Radweges durch die Lieserschlucht sowie auf der finalen Beseitigung der Katastrophenschäden an der Innerkremser Straße“, so Landesvize und Straßenbaureferent Martin Gruber. Insgesamt will man 16,7 Millionen Euro in Bau- und Planungsmaßnahmen im Bezirk investieren.