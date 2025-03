Eingesperrt, „bis alle blauen Flecken weg sind“

Es ist eine lange Liste von Straftaten, die ein 30-Jähriger im letzten Sommer begangen hat – doch eine sticht heraus. Von 5. bis 8. Juni soll er eine 42-Jährige in seiner Wohnung in Wien-Favoriten festgehalten haben. „Er hat gemeint, ich darf nicht gehen, bis alle blauen Flecken weg sind“, erinnert sich die Transfrau im Wiener Landl an die traumatischen Tage.