Showdown in Norwegen – Vici jagt den Gesamtsieg

„Ich werde sicherlich noch einige Zeit brauchen, um das zu verarbeiten“, hatte Victoria Olivier gesagt, nachdem sie vorigen Mittwoch ohne Medaille von ihrer letzten Junioren-Weltmeisterschaft aus Tarvis (It) abreisen musste. In den Speeddisziplinen war die 20-Jährige aus Au durch wetterbedingte Streckenverkürzungen um ihre Stärken gebracht worden. „Im Riesentorlauf habe ich einfach zu viele Fehler gemacht“, sagte „Vici“, nachdem sie als Vierte um nur 0,03 Sekunden an Bronze vorbeigefahren war.