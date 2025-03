Österreich kämpft mit bemerkenswerter Dürre

An der Wetterstation Reichenau/Rax wurden vom 1. Dezember 2024 bis 10. März sogar nur 30 Millimeter Niederschlag gemessen. „Im Durchschnitt sind es hier in diesem Zeitraum 192 Millimeter. Dies ergibt ein Defizit von 84 Prozent“, so Geosphere. Auch andere Werte unterstreichen die Situation: St. Pölten: 22 anstatt 66 Millimeter, Kremsmünster 44 anstatt 136 Millimeter, Zell am See 45 anstatt 138 Millimeter und Langen am Arlberg 103 statt 239 Millimeter.