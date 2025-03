Fan-Eklat: „Darum gehe ich nicht mehr ins Stadion“

Harte Strafen gefordert

Was die Leser sich jetzt wünschen, ist auch sofort klar: Es werden harte Konsequenzen und empfindliche Strafen gefordert. Leser DaMIchl weist in seinem Kommentar auf die englische Liga hin, wo man den Rowdys mit lebenslangen Stadionverboten Einhalt gebieten konnte. „Warum nicht in Österreich?“, fragen sich auch weitere Leser.