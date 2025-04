Krankenstand zählt für Behinderte als „Urlaub“

Was tatsächlich als Abwesenheit gilt

Tatsächlich ist die ohnehin schon vielerorts angespannte Personalsituation in den Wohnheimen an Wochenenden noch schlechter, daher würde man meinen, dass es sogar eine „Entlastung“ für die Betreuer wäre, wenn sich die Zahl der Bewohner am Samstag und Sonntag reduziert. Tagesstrukturen sind natürlich hier ausgenommen, da diese am Wochenende nicht geöffnet haben. Fehltage können also in diesen Einrichtungen nur unter der Woche „gesammelt“ werden. Als Abwesenheit gilt in Tagesstrukturen übrigens, wenn die betroffene Person an einem Tag weniger als vier Stunden anwesend ist. Arzt- und Krankenhausbesuche sowie Kuraufenthalte werden nicht als Abwesenheit gewertet. Man begibt sich allerdings nicht immer, wenn man krank ist, gleich in ein Spital. Das ist eben der Aspekt, der von den Betroffenen kritisiert wird. Denn Urlaub und Kranksein werden hier „offenbar gleichgesetzt“, beklagt Sengeis.