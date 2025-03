Das sind die besten Restaurants des Landes

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber die mehr als 20.000 Mitglieder des „Falstaff“-Gourmetclubs, die im vergangenen Jahr über 2.050 Restaurants und Gasthäuser in ganz Österreich – in den Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente – auf Herz und Nieren geprüft haben, dürften geschmacklich wohl auf einen grünen Zweig gekommen sein. Im Wiener Rathaus wurde soeben der bislang umfangreichste „Restaurant- & Gasthausguide 2025“ präsentiert – mit vielen alten Bekannten und einigen Überraschungen. „Österreich kann sich trotz herausfordernder Zeiten über eine außergewöhnliche gastronomische Vielfalt freuen, wie sie nur wenige europäische Länder vorweisen können. Doch nicht nur die Breite, sondern auch die Spitze entwickelt sich erfreulich weiter“, so Herausgeber Wolfgang Rosam, der damit auf den „Neuzugang“ an der Spitze der Bewertung anspielte.