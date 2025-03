Pontifex macht Fortschritte im Genesungsprozess

Franziskus rief zu Gebeten für Weltfrieden auf

Franziskus rief zu Gebeten für den Weltfrieden auf: „Gemeinsam bitten wir weiterhin für den Frieden, besonders in der gequälten Ukraine, in Palästina, in Israel, im Libanon und in Myanmar, im Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo.“ Er habe mit Besorgnis vom Wiederaufflammen der Gewalt in einigen Gebieten Syriens erfahren: „Ich hoffe, dass sie endgültig aufhört, mit vollem Respekt für alle ethnischen und religiösen Teile der Gesellschaft, vor allem für die Zivilisten“, hieß es in dem Text aus dem Vatikan.