Slalomfahrerin tritt zurück: „Habe viel geweint!“

Fünf Top-15-Platzierungen stehen in der Weltcup-Vita der 28-Jährigen. Ihr bestes Resultat war ein 14. Platz 2019 im Slalom in Spindlermühle (CZE). Im Europacup errang Stoffel zwei Siege und neun Podestplätze. 2015 feierte sie ihr Debüt in Are, dem Ort, an dem sie nun einen Schlussstrich unter ihre Karriere zog. Der ständige Kampf um Punkte und Kaderstatus habe an ihren Kräften gezehrt. „Man wird letztlich immer auf die Resultate reduziert. Das ist kein Vorwurf, im Leistungssport muss das so sein. Aber für mich hat das immer weniger gepasst“, so Stoffel.