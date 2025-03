Große Sorge um Hippie-Ikone Rainer Langhans

Eine Ikone der 68er-Bewegung

Rainer Langhans wurde in den 1960er Jahren als Mitglied der legendären Kommune I bekannt, lebte später mit Model Uschi Obermaier zusammen. Seine politischen und spirituellen Ansichten sorgten oft für Kontroversen – ebenso wie seine Einladungen an ehemalige RAF-Terroristen oder Politikerinnen in seinen „Harem“.