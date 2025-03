Northug zum ÖSV? „Zu alt! Ich brauch ihn nicht“

Zartes Pflänzchen Langlauf gefährdet

Auch für ÖSV-Topmann Mika Vermeulen würde eine Einbürgerung wenig Sinn machen. „Es gedeiht gerade so schön im österreichischen Langlauf, es tut sich was. Ich sehe durch Northug nicht den großen Mehrwert, und ehrlich gesagt auch für ihn nicht. Ich stehe relativ neutral dazu, aber der Langlauf in Österreich ist eine sensible kleine Pflanze, die gehört in eine gute Erde, gut gepflegt, gut gegossen. Wenn man einen schweren Dünger draufhaut, dann geht die Pflanze ein“, sagte Vermeulen im APA-Gespräch und ergänzte: „Ich gebe dem Ganzen eine Chance von einem Prozent.“