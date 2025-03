Neuformierte ÖHB-Frauen unterliegen Spanien klar

Einen Tag nach dem knappen 25:26 gegen Argentinien musste sich die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman am Samstag Gastgeber Spanien klar mit 25:32 (9:18) beugen, lieferte dabei in der zweiten Hälfte eine kämpferisch starke Leistung ab. Für Topwerferin Katarina Pandza (7) und Co. war es die Generalprobe vor den entscheidenden Duellen in der WM-Quali.