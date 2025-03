Q1, Q2, Q3, Q4

Meine Frau wünscht sich schon seit vielen Jahren einen begehbaren Kleiderschrank. Ich habe ihr den versprochen, einen Trockenbauer konsultiert und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. „Wollen Sie Q1, Q2, Q3 oder Q4?“, fragte er mich, nahm dabei seinen Zigarillo nicht aus dem Mund. Ich wusste nicht, wovon er redete, verlangte Aufklärung. Das „Q“ bezog sich auf die Güte der Gipskarton-Spachtelung. „Q4“ ist unbezahlbar. „Q3“ auch nicht, und bei „Q2“ fängt es schon langsam an, so richtig weh zu tun. Sagte also dem Zigarillo, ich müsse mir das noch überlegen, war aber bereits fest entschlossen, das Gewerk selbst hochzuziehen und gar eine „Q4“-Spachtelung zu versuchen.