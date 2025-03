Seelenlose Roboter-Sci-Fi mit Millie Bobby Brown

Wir befinden uns in einer alternativen Version der 90er-Jahre, als die sonst so folgsamen Roboter plötzlich selbstbestimmt werden und das einfordern, was wir Menschen auch tun würden – als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Aber Roboter sind nun mal nicht Menschen und Menschen glauben sowieso, allem und jedem überlegen zu sein. Ein Krieg ist also unvermeidbar und am Ende werden die „Bots“ – dank der Technologie von Tech-Guru Ethan Skate (Stanley Tucci) – in ihre Schranken gewiesen. Alle überlebenden – Pardon – noch funktionstüchtigen Bots werden in einem Hochsicherheitsreservat inmitten der Wüste ausgesetzt.