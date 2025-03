IOC-Boss: „Werde in Russland als Nazi bezeichnet“

„Sehr bald nach den Spielen von Sotschi wurde jedoch das staatlich geförderte Doping in Russland publik, was das Verhältnis stark eingetrübt hat. Durch unsere Maßnahmen nach der Invasion der Ukraine ist das Verhältnis zu Russland nun nicht nur vollständig eingefroren, es hat sich auch ins Gegenteil verkehrt“, sagte Bach. „Seitdem werde ich in Russland als Nazi bezeichnet.“ Schon in der Vergangenheit hatte Bach von teils sehr persönlichen Attacken aus Russland gegen sich berichtet.