6:2! KAC fuhr den Pustertalern um die Ohren

Nachdem Fabian Hochegger in Minute 12 mit einem scharfen Schlenzer aufs kurze Eck auf 1:0 gestellt hatte, erhöhte Maier – dieser sollte später mit dem 5:1 auch die richtige Antwort auf den Anschlusstreffer der Gäste haben, den Puck am zweiten Pfosten reinstochern. Gleich drei Treffer gelangen dem KAC durch die Beine des gegnerischen Goalies – in Minute 34 stapfte Starter Pasquale auch vom Eis und machte Platz für Bernard. Am Ende feierten die Klagenfurter einen nie gefährdeten 6:2-Heimsieg und stellten in der Viertelfinal-Serie auf 2:1.