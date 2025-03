Vastic verlässt Konstrukt der Austria Klagenfurt

Von den eigenen Fans wurde Austria Klagenfurts Stürmer Nici Binder zuletzt verhöhnt – was auch Coach Peter Pacult freilich gar nicht schmeckte. Wer darf am Sonntag auswärts gegen die Austria Wien stürmen? Die Frage sollte sich wohl von selbst klären. Zudem: Das hat Ivica Vastic nun vor. Und ein Kärntner versucht sich in der litauischen 1. Liga.