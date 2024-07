Kärntner kickt im Skisprung-Mekka Finnlands

Um Staatsbürgerschaft angesucht

Das Ziel in Finnland ist klar: der Klassenerhalt! Benji ist fix gesetzt, scorte bei den drei Niederlagen einen Assist. Somit ist Lahti Letzter, wird wohl in der Abstiegsrunde spielen. „Die Qualität hier ist sehr gut. Hohes Tempo, viel Taktik, hartes Körperspiel“, erzählt der Bosnier – der bald ein „echter“ Österreicher wird. „Ich habe den Antrag auf die Staatsbürgerschaft gestellt.“ Bis dahin wird in Lahti statt Kärntnerisch nur Englisch gesprochen. „Denn Finnisch ist richtig schwierig!“