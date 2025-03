Spannung vor Akademikerball: Mehrere Demos geplant

Polizeisperrungen in der Innenstadt

Am Freitagabend ist in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen und Polizeisperrungen zu rechnen. Ab 17:00 Uhr wird der Fahrzeugverkehr zwischen Operngasse und Wipplingerstraße ringförmig gesperrt. Zudem kommt es zu kurzfristigen Sperren und Umleitungen im Versammlungsbereich sowie in angrenzenden Straßen. Ballgäste können die Veranstaltungsstätte weiterhin anfahren.