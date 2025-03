Das Land baut Pflege und Betreuung weiter aus

Verbesserung bei Betreuung

Ergänzend zu den bereits bestehenden Angeboten sollen Pflegestützpunkte Light und damit Pflegeeinrichtungen in jeder Gemeinde entstehen – sofern in den Gemeinden der Bedarf besteht. Verbessern will man auch die 24-Stunden-Betreuung. Ausgebaut wird ebenso die Demenzversorgung. Hier entsteht in Rechnitz ein spezialisiertes Demenzzentrum mit 63 Plätzen. In Oberpullendorf geht 2026 das erste stationäre Hospiz in Betrieb. Im Bereich der Palliativversorgung soll es künftig sechs Vollbeschäftigte geben, die die Organisation der Versorgung übernehmen, erklärt Schneemann.