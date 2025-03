Julian Le Play will „suchen, finden und loslassen“

Es gab immer wieder Touren, die gut waren, aber so, dass jeder Termin ausverkauft ist – da weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Es ist ganz verrückt. Ich freue mich gerade sehr, vor allem, weil es sich ganz richtig anfühlt, nach 13 Jahren diese fünf Alben mal hochleben zu lassen - auch für mich selber. Und jetzt habe ich meinen Booker angerufen und gesagt: „Hey, ich will nicht, dass das vorbei ist!“ Also ja, wir machen nächstes Jahr eine Unplugged-Tour Numero Zwei, wo wir uns dann wahrscheinlich sogar noch mehr trauen. Also das Brucknerhaus in Linz ist schon fix, dann werden wir auf der Burg Finkenstein in Kärnten spielen, in den Kasematten in Graz. Also teilweise wird es auch Richtung Open Air gehen. Für alle die aber traurig sind, dass sie für heuer keine Ticktes bekommen haben, wir machen eine Special Christmas Show am 18. Dezember im Wiener Konzerthaus. Irgendwann ist mir nämlich die Idee gekommen, dass ich gerne in meiner Heimatstadt einmal im Jahr eine fixe Show für mein Publikum spielen möchte – egal, ob ich gerade ein Album draußen habe oder nicht und egal ob es gerade gut oder schlecht läuft. Einmal im Jahr möchte ich eine Adventsshow spielen – mit Streichern, unplugged.