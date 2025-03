Umstrittene Ruanda-WM bringt Hürden mit sich!

Aus Österreich könnten für die Junioren-Kategorie Athletinnen und Athleten unter 18 Jahren im WM-Kader stehen. Der Verband erwartet, dass für Unterkunft und Flug gut 3.000 Euro pro Person anfallen. Die Vielzahl an Veranstaltungen außerhalb von Europa – die Bahn-Weltmeisterschaften finden 2025 in Chile, 2026 in China statt, die Straßen-WM 2026 in Montreal – ist laut König ein „heftiger Kostenpunkt“ im Budget. In Ruanda werde man aus sportlicher Motivlage nicht alle Quotenplätze ausfüllen, meinte König, weil am selektiven Straßenkurs erwartet wird, dass Helfer eine kleine Rolle einnehmen.