Wieso stürzte der Pilot kurz vor der Landebahn ab?

Fassungslosigkeit ist nach wie vor zu spüren: Am öffentlichen Flugplatz in Zell am See ist Dienstagmittag ein Pilot tödlich verunglückt. Nur wenige Meter vor der Landebahn stürzte er in eine Wiese. Von der Absturzstelle ist nichts mehr zu sehen. Nur eines wird beim Lokalaugenschein schnell klar: Das Unglück hätte auch andere treffen können – vor der Landebahn quert eine gut befahrene Straße sowie ein Fuß- und Radweg.