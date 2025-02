Bitter! Olympiasieger fehlt beim Türkei-Comeback

Beim Saisonauftakt der Snowboardcrosser Mitte Dezember in Cervinia (It) musste Alessandro Hämmerle aufgrund von Rückenproblemen passen. Beim Comeback in China landete „Izzi“ dann auf Anhieb wieder am Podest. Doch jetzt gibt es für den Olympiasieger von Peking 2022 den nächsten Rückschlag.