„Csello“ startet mit Frauenpower in den Frühling

Bei der ersten Staffel der TV-Castingshow „Starmania“ vor 23 Jahren war „Niddl“ eines der Talente, das den Zuschauern definitiv in Erinnerung blieb. Inzwischen ist das jung gebliebene Energiebündel Teil der „Viennese Ladies“, einer Multikulti-Formation, die bei Live-Auftritten vor Lebensfreude nur so strotzt. Am Samstag, dem Weltfrauentag, werden die zwölf Musikerinnen, die aus Österreich, Großbritannien, Belgien, Bulgarien, der Schweiz und den USA stammen und in Wien wohnen, mit Soul, Rhythm & Blues die Csello-Mühle in Oslip zum Kochen bringen und damit für einen fulminanten Auftakt in die neue Konzert-, Kabarett- und Partysaison sorgen.