Opferstockdiebstahl gibt einige Rätsel auf

In der Pfarrkirche Tisis ist ein Opferstock aufgebrochen worden. Und direkt davor auf dem Boden lag ein Papierzettel, auf dem ein Name stand. Das sind die Zutaten zu einem überaus mysteriösen Fall. Doch von Anfang an: Nach der Abendmesse am 20. Jänner vergangenen Jahres fällt dem in Vertretung des eigentlichen Pfarrers eingesetzten Vikar der aufgebrochene Opferstock auf. Worauf der Geistliche Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. „Es war nicht das erste Mal, dass sich ein Dieb an der Spendenkassa zu schaffen gemacht hat und mit einer Beute zwischen 40 und 50 Euro das Weite suchte“, erwähnt der als Zeuge geladene Vikar im Prozess.