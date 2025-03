Rauchmelder wurde in zwei Fällen zum Lebensretter

„Und auch wenn wir uns wiederholen und es schon tausend Mal gesagt worden ist: Heimrauchmelder retten Leben“, macht man nach dem Einsatz bei der FF Treffling aufmerksam. In der Nacht auf Mittwoch wurden gleich vier Wehren zu einem Heim auf den Linzerberg in Gallneukirchen gerufen. Eine aufmerksame Frau wurde auf das laute Piepsen des Rauchmelders in der Nachbarwohnung aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte.