Patienten tot: Ärzte stehen hinter ihrem Kollegen

„Warum wurden Falschmeldungen nicht richtiggestellt?“

In dem Brief ist von einer „eindeutig spürbaren Empörung“, Fassungslosigkeit und Verunsicherung ebenso die Rede wie von Vorwürfen gegen die Unternehmensleitung. So sei die Frage offen, warum dem entlassenen Arzt keine Möglichkeiten zur Stellungnahme eingeräumt wurden. Hinterfragt wird auch, wie Informationen zu dem Fall an die Öffentlichkeit kamen: „Warum werden Falschmeldungen in den Medien nicht von der PR-Abteilung richtiggestellt?“