Wer soll die Tiroler am Weg zum Titel stoppen?

Mit dem dritten 3:0 fegten die Volleyballer von Hypo Tirol im AVL-Viertelfinale Sokol/Post aus der heimischen USI-Halle, brauchten für die drei Siege in der Best-of-5-Serie insgesamt nur etwas mehr als drei Stunden. Da stellt sich die Frage, wer die Innsbrucker überhaupt noch stoppen soll? Denn in der ganzen Saison in Meisterschaft und Cup hat die Mannschaft von Trainer Lorenzo Tubertini, die es auch bis in die Gruppenphase der Champions League geschafft hat, bislang nur fünf (!) Sätze abgegeben und jedes Spiel klar gewonnen.