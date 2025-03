Ashes to go am Markt, in der Fußgängerzone, im Dom

Drei Orte für Ashes to go

An drei Orten in Klagenfurt ist das Aschenkreuz ohne Liturgie zu bekommen: Bei der Pestsäule am Alten Platz von 9 bis 12 Uhr, am Wochenmarkt am Baumbachplatz von 9.30 bis 10.30 Uhr und im Dom von 12 bis 16 Uhr, wo Bischof Josef Marketz in der ersten halben Stunde den Aschensegen erteilt.