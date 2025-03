„Narrentradition muss unbedingt fortbestehen“

Bei strahlendem Sonnenschein ging am Samstag der große Simmeringer Faschingsumzug über die Bühne. Anders als in Villach, wo der Narrentag wegen des Terroranschlags abgesagt wurde, hat man sich in Wien entschlossen, sich die Freude nicht verderben zu lassen. „Der Umzug in Villach wurde nicht aufgrund einer drohenden Terrorgefahr abgesagt, sondern aus Pietätsgründen, eine Gefahr sehe ich auch in Wien nicht“, sagt Brigitte Kreminger, Präsidentin des Landesverbandes der Faschingsgilden im Burgenland und in Wien gegenüber der „Krone“.