Skandal-Drogen-Schiri von UEFA gesperrt!

In UEFA-Hotel Kokain konsumiert

Darüber hinaus wurde ein weiterer Clip öffentlich, in dem Coote zu sehen sein soll, wie er Anfang Juli 2024 während der Fußball-EM in Deutschland in einem UEFA-Hotel Kokain konsumiert. Die UEFA leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die nun in der Sperre resultierte. In einer Erklärung hieß es, Coote habe gegen grundlegende Regeln des anständigen Verhaltens verstoßen und „den Fußball-Sport und insbesondere die UEFA in Verruf gebracht“.